Les Rolling Stones annoncent deux concerts en France

Un concert des Rolling Stones, c’est à vivre au moins une fois dans sa vie. Tout simplement parce que c’est l’un de ces groupes qui après 50 ans de carrière, soulèvent toujours les plus grands stades du monde. Trois ans après leur concert événement au Stade de France, Mick Jagger et ses comparses préparent leur retour sur le sol français ! Pour faire suite à « Blue & Lonesome », un album hommage au blues publié en décembre dernier, le groupe légendaire a dévoilé ce matin les dates de sa tournée européenne. Treize concerts sont prévus cet automne, parmi lesquels deux shows en France les 19 et 22 octobre. Les Rolling Stones viendront inaugurer la toute nouvelle U Arena, qui après quatre ans de travaux, ouvrira ses portes en septembre. Situé à Nanterre près de Paris, cette nouvelle arène ultra-moderne pourra accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs pour un show qui s’annonce d’ores et déjà démentiel !

La mise en vente aura lieu le mercredi 17 mai à 10h et les places s’envoleront très certainement encore plus vite que celles de Harry Styles à l’Olympia ! On vous conseille donc d’être à l’heure. Dans le cadre de leur No Filter Tour, les Rolling Stones se produiront également à Amsterdam, Stockholm, Barcelone, Hambourg et bien d’autres. « Je suis tellement excité à l’idée de tourner en Europe cet automne, de retourner dans des endroits familiers et dans des endroits où nous ne sommes jamais allés auparavant » a commenté Mick Jagger. De son côté Keith Richards a annoncé la bonne nouvelle avec un simple « Hey les gars, on arrive ! On se voit là-bas ! » A plus de 70 ans chacun, les membres des Rolling Stones électrisent toujours les foules et interprèteront les titres de leur dernier album ainsi que leurs tubes planétaires. Une chose est sûre, c’est LA tournée à ne pas manquer !