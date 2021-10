Les références artistiques et les indices cachés dans Squid Game et un nouveau jeu Pokémon pour 2022... Les news série de la semaine !

C'est LE plus grand succès de l'histoire de Netflix : Squid Game, série déjà culte originaire de Corée du Sud s'est imposée parmi les shows les plus regardés (et appréciés) de cette année. Au-delà de sa poignante (et violente) représentation de la société actuelle, Squid Game a su séduire notamment grâce à ses références artistiques. D'ailleurs, les avez-vous repérées ?

#1. Le Cri - tableau signé Munch (1893)

#2. Relativity - M.C. Esoher

#3. The Dinner Party - Judy Chicago (1974)

#4. The Rothschild Surrealist Ball

Avant toute chose, sachez que rien n'est officiel ou confirmé. Vous l'aurez compris, le conditionnel est de mise : selon la source qui aurait dévoilé l'information, Game Freak serait en plein développement. Et le jeu qui, on s'en doute, a le plus de chance d'upgrader n'est autre que Pokémon : "La neuvième génération est bien en développement et vise une sortie pour 2022 mais nous ne savons pas si les plans tiennent toujours", peut-on ainsi lire dans les colonnes de melty.

Alors, info ou intox ? Visiblement, chez les joueurs, les avis sont mitigés : il y a ceux qui pensent qu'inévitablement, rien ne sortira l'an prochain. Rappelons que la tradition reste d'espacer les grosses sorties de trois ans. Aussi, Game Freak semble s'être tourné vers un studio externe pour développer les versions Perle et Diamant...

Verra t-on de nouveaux jeux arriver l'an prochain ? Seul le temps le dira...! En attendant, les fans de la franchise seront servis d'ici un mois.

C'est LA série dont tout le monde parle ! Diffusée depuis seulement quelques semaines sur Netflix, Squid Game fait déjà l'unanimité auprès des abonnés de la plateforme de vidéos à la demande. Elle est d'ailleurs devenue la série la plus regardée de toute l'histoire de la plateforme avec plus de 130 millions de comptes touchés sur les 209 millions d'abonnés dans le monde. Une réussite qui n'était pas gagnée au début car ce qu'il faut savoir c'est que le programme coréen a eu énormément de mal à s'imposer auprès d'un éventuel producteur. En effet, la série a été imaginée par Dong-hyuk il y a plus de dix ans. Mais ce n'est que l'année dernière que ce projet a finalement été accepté. Un programme dans lequel on retrouve une dimension psychologique essentielle, des personnages attachants, des décors à couper le souffle, des acteurs qui interprètent leur rôle à la perfection et un suspens magistral. Le tout a su s'imposer comme LA dystopie dans laquelle le public avait besoin de se plonger. Une aventure qui s'est donc bien terminée pour la série puisque une deuxième saison pourrait voir le jour dans les mois à venir. Pas d'excitation, rien a été confirmé pour le moment !

Pour celles et ceux qui ont été choqués par la fin de la première saison de Squid Game, la réponse était sous vos yeux. En effet, même s'il n'était pas facile de deviner que Il-nam, le vieil homme portant le gilet numéro 001, était en réalité le créateur du jeu, de nombreux indices auraient dû nous mettre la puce à l'oreille.

POUR LIRE LA SUITE, CLIQUEZ ICI !