Les Red Hot Chili Peppers préparent un album avec John Frusciante !

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les fans des Red Hot Chili Peppers ! Après l'annonce du retour du guitariste John Frusciante au sein du groupe il y a quelques mois, c'est une autre information majeure qui a fuité. Et on connaît même la source. En effet, il y a quelques jours, Chad Smith, le batteur du groupe de rock, s'est légèrement emballé sur les révélations. Résultat ? L'homme a révélé beaucoup plus que ce qu'il avait le droit lors d'une expo où il était présent pour de la promotion. "Pour l’instant, on va se concentrer en majorité à l’écriture de nouvelles chansons pour un nouvel album. On est tellement content de faire de la nouvelle musique ensemble. (…) Et oui, c’est tout ce que je peux dire pour l’instant" a balancé Chad.

Visiblement très enthousiaste à l'idée d'être retourné en studio, le musicien n'a pas su tenir sa langue. Et il faut dire que l'année s'annonce riche en émotions. Alors que les Red Hot Chili Peppers sont attendus pour une tournée des festivals, ils passeront notamment par Lyon pour l'inauguration d'un nouvel événement au Groupama Stadium. Pas d'excitation toutefois puisque Chad Smith a précisé qu'il n'y aurait pas d'autres concerts que les festivals. Un léger contre-temps qui devrait être réglé aussitôt la sortie de leur album annoncée. On a hâte !