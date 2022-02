Les Red Hot Chili Peppers dévoilent un nouveau titre et annonce un album pour avril !

Voilà près de six and que les Red Hot Chili Peppers n'avaient pas remis les pieds en studio ! Mais cette fois, il semblerait que le groupe de rock soit bel et bien de retour dans les bacs. La preuve, ce vendredi 4 février, un nouveau titre intitulé Black Summer a été dévoilé sur toutes les plateformes spécialisées. D'après nos confrères de Rolling Stone, ce titre est extrait d'un douzième album, Unlimited Love, à paraître le 1er avril. Leur dernier opus, The Getaway était sorti en 2016. Très attendu par les fans du groupe, ce projet marquera également le retour du guitariste emblématique John Frusciante. Considéré comme l'un des plus grands musiciens de tous les temps, il avait décidé de quitter ses compagnons en 2009.

"Nous (John, Anthony, Chad et Flea) avons passé des milliers d'heures, collectivement et individuellement, à affiner notre art et à nous montrer les uns aux autres, pour faire le meilleur album possible. Nos antennes étaient à l'écoute du cosmos divin, et nous étions si reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être dans une pièce ensemble, et, une fois de plus, d'essayer de nous améliorer. Des jours, des semaines et des mois passés à s'écouter, à composer, à jammer librement et à arranger le fruit de ces jams avec beaucoup de soin et de détermination. Les sons, les rythmes, les vibrations, les mots et les mélodies nous ont enchantés." précisent les membres du groupe dans un communiqué officiel.

Ces derniers jours, les Red Hot Chili Peppers avaient semé de nombreux indices sur les réseaux sociaux dont une vidéo plutôt énigmatique dans laquelle on voyait apparaître leur logo. Un retour annoncé depuis un moment mais qui semble enfin se manifester. Et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre !