Les rappeurs BigFlo & Oli annoncent une pause dans leur carrière

Ils sont jeunes mais cela fait déjà plusieurs années qu'ils ne s'arrêtent pas ! Après trois albums, une tournée des Zenith et des festivals et deux victoires de la musique (rien que ça !), Bigflo et Oli ont confié avoir besoin de souffler. "Moi je commence à fatiguer personnellement, a déclaré Bigflo dans un entretien au site Melty. Physiquement on va dire. Physiquement et mentalement ça demande beaucoup d'énergie". Une nouvelle qui n'a pas fait plaisir aux fans des deux artistes. D'autant plus que ces derniers ignorent combien de temps elle pourrait durer.

En effet, ces derniers ont tenu a précisé qu'ils comptent bien prendre le temps qu'il faut : "On ne sait pas du tout combien de temps va durer cette pause, on a besoin de se retrouver et de se reposer, pour la première fois on va se laisser porter par ce qu'on va vivre et voir où vont nous amener les recherches qu'on va faire dans la musique". Présents au festival de Garorock il y a quelques jours, BigFlo et Oli se sentent plus prêts que jamais à lever le pied. Un repos bien mérité !