Les Pussycat Dolls pourraient se reformer pour une tournée mondiale

Après le retour remarqué des Spice Girls il y a quelques mois, l'énorme succès engendré par leur tournée au Royaume-Uni semble avoir donné des idées à d'autres girls band oubliés ! La preuve, plusieurs sources affirment qu'un comeback imminent des Pussycat Dolls serait sur le point d'être annoncé. En effet, selon le journal britannique The Sun, les Pussycat Dolls pourraient se reformer, neuf ans après leur séparation en 2010. Pour l'occasion, le groupe préparerait même une tournée et de nouveaux morceaux pour 2020.

L'occasion pour leur nombreux fans de fêter comme il se doit les 10 ans de leur séparation...

Toujours selon le tabloïd anglais, Nicole Scherzinger serait accompagnée du casting original, à savoir Melody Thornton, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Carmit Bachar et Jessica Sutta. Toutes réunies, les Pussycat Dolls devraient donc raviver leurs tubes les plus célèbres tels que Buttons, Don't Cha, Jai Ho et I Hate This Part. Un retour finalement acceptée par la leader moyennant un énorme contrat à plusieurs millions de dollars. Si, pour l'instant, rien a été confirmé par l'entourage des Pussycat Dolls, il n'y a pas de fumée sans feu...