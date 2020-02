Les Pussycat Dolls font un retour remarqué avec le clip de React (VIDEO)

Il y a plusieurs semaines, Nicole Scherzinger et ses acolytes annonçaient officiellement la réunion du groupe et leur retour sur le devant de la scène musicale. Après dix ans d'absence, les Pussycat Dolls s'engageaient donc pour une tournée au Royaume-Uni et la sortie de nouveaux titres. Sans Melody Thornton mais plus motivées que jamais, les cinq chanteuses et danseuses s'étaient même invitées sur le plateau de X-Factor pour y interpréter un medley de leurs titres les plus célèbres. Le tout sur une chorégraphie endiablée bien évidemment ! Elle en avait également profité pour dévoiler un court extrait de leur tout nouveau morceau : React.

Quelques semaines plus tard, c'est donc tout naturellement que les Pussycat Dolls viennent d'offrir au grand public le clip officiel de leur titre. Une vidéo dans laquelle on voit les cinq jeunes femmes en petites tenues en train de danser très énergiquement. Inutile de préciser qu'il cumule déjà plusieurs millions de vues en seulement quelques jours. Des chorégraphies sexy qui mettent en avant les éléments tels que le feu ou l'eau et particulièrement Nicole Scherzinger qui est au centre de l'attention tandis que ses acolytes restent en arrière. Bref, rien a changé... pour le plus grand plaisir de leurs fans !