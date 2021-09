Les prénoms les plus donnés en 2022, l'hélicoptère de Tom Cruise atterrit dans le jardin d'une famille britannique... les news insolites de la semaine

Quelles sont les news insolites qu'il ne fallait surtout pas manquer ? Au programme cette semaine, les prénoms en vogue pour 2022, Tom Cruise qui atterrit en hélico dans le jardin d'une famille britannique et le retour d'ABBA.

Les prénoms en vogue pour 2022

Quels sont les prénoms qui seront les plus prisés en 2022 ? Si jamais vous vous posiez la question, ne cherchez plus : on a le classement.

Tom Cruise atterrit dans un jardin britannique

Imaginez deux secondes voir l'hélicoptère de Tom Cruise atterrir dans votre jardin... une famille britannique l'a vécu !

Un chien parcoure 400 km pour retrouver ses maîtres

Un chien a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour retrouver ses maîtres après les avoir perdus sur la route des vacances.

ABBA de retour ?

Le 2 septembre dernier, le groupe culte a laissé entendre qu'il serait de retour. On attendait une surprise "historique" et, clairement, ils n'ont pas déçu. Quarante après sa séparation, ABBA reprend du service !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !