Les premières photos de Mandalorian et Validé saison 2 et le tournage du reboot de Gossip Girl... Toutes les news série !

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir cumulé des millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, alors que les fans attendent avec impatience la suite des aventures de leurs personnages favoris, Franck Gastambide n'avait pas lésiné sur les teaser de son programme ces derniers mois. Apash sera t-il de la partie ? Quelles stars de la chanson vont apparaître en guest ? Toutes ces questions devraient bientôt être résolues avec l'arrivée imminente de la saison 2 de Validé.

✔️2 - Début du tournage ! pic.twitter.com/ZBtI5wlZw9 — Franck Gastambide (@FGastambide) September 9, 2020

Ce spin-off de Star Wars s'est imposé comme l'une des séries les plus populaires de ces dernières années depuis sa sortie en 2019. Alors que la franchise de la célèbre saga appartient désormais à Disney, le géant américain a décidé de dévoiler la saison 2 de son programme dès le 30 octobre prochain sur sa plateforme de vidéos à la demande. Mais en attendant la date fatidique, des images inédites viennent d'être dévoilées en exclusivité par le magazine Entertainment Weekly. Un excellent moyen pour les fans de Mandalorian de se préparer tout en douceur à la suite des aventures de leurs personnages favoris.

Préparez-vous à avoir du lourd cette année sur la plateforme HBO Max ! Outre le show exceptionnel autour de la sitcom Friends, c'est le reboot de Gossip Girl qui fera également son arrivée. Un programme très attendu qui débarque plus de huit ans après la fin de la mythique série sur les riches adolescents new yorkais. Actuellement en phase de réalisation, le reboot avait eu droit a de premiers visuels publiés sur Instagram (voir ci-dessous). Un léger avant-goût pour ce Gossip Girl 2.0 dont le tournage aurait dû commencer il y a déjà plusieurs mois. Restrictions sanitaires obligent, le projet avait alors été mis en stand-by jusqu'à ces derniers jours et l'annonce officielle d'un retour en studio imminent.

Selon le magazine Variety, le tournage du reboot de Gossip Girl devrait débuter à New York en octobre prochain. Quand à la production, cette dernière aurait déjà commencé au Canada et à Los Angeles. Il s'agirait d'une suite de la série originelle, mais basée sur de nouveaux personnages. Déception pour les fans de la première heure, aucun des acteurs et actrices révélés par le programme ne seraient de la partie. Il semblerait toutefois que plusieurs sources confirment le côté trash de ces nouveaux personnages. Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir ce projet qui s'annonce déjà comme l'une de nos priorités de 2021.