Les premières images de Charles et Diana dans The Crown, le retour d'American Crime Story et Rachel et Ross en couple dans la vraie vie… Les news série !

C'est l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Basée sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, The Crown a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites (par exemple, le destin tragique et totalement révoltant de Nerissa et Katherine Bowes-Lyon). Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, nous avions enfin pu découvrir la quatrième partie il y a quelques mois dans laquelle apparaissaient pour la première fois Diana Spencer, plus connue sous le titre de Princesse de Galles, ainsi que Margaret Thatcher. Un chapitre qui avait alors attiré l'attention de plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur la plateforme de vidéos à la demande. Et ce n'est pas fini.

Alors que la cinquième partie du programme est attendue pour 2022, les premières images de Charles et Diana, désormais dans leur quarantaine, viennent d'être dévoilées. Interprété par Dominic West et Elizabeth Debicki, qui remplacent Josh O’Connor et Emma Corrin, le couple royal apparaît à travers deux photos séparées dans lesquelles on les aperçoit l'air soucieux et pensif. Une saison très attendue par les aficionados de la série puisqu'elle se déroulera à partir de 1992, une année terrible pour la famille royale avec les séparations de la princesse Anne, du prince Andrew et du prince Charles avec leurs conjoints respectifs. On se souvient également de l'énorme incendie qui avait ravagé le château de Windsor, résidence favorite de la reine Elizabeth II. De quoi alimenter comme il se doit les deux ultimes parties du scénario !

Appelé l'affaire Lewinsky ou encore le Monicagate, en référence au célèbre Watergate, le scandale politique survenu en 1998 et 1999 officialise publiquement la relation extraconjugale du président des Etats-Unis, Bill Clinton, avec Monica Lewinsky, une employée de la Maison Blanche. Divulgués dans la presse du monde entier, les détails de cette sordide affaire mèneront même à un impeachment à l'encontre de l'homme politique. En effet, ce dernier avait menti sous serment lors d'une audition durant laquelle il précisait n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec la jeune femme. Encore très présente dans la mémoire collective, cette histoire sera au cœur de l'intrigue de la prochaine saison d'American Crime Story.

Après s'être attaqué à l'affaire O.J. Simpson dans la première partie de son programme ainsi qu'au meurtre sordide de Gianni Versace dans une deuxième saison épique, le très productif Ryan Murphy (Hollywood, Glee, Ratched...) s'attèlera désormais aux dessous de l'affaire Lewinsky. Dévoilée il y a quelques jours, la bande-annonce de cette troisième saison d'American Crime Story nous transporte directement une vingtaine d'années en arrière au beau milieu de l'un des scandales politiques les plus médiatisés de l'ère moderne. On vous laisse jeter un coup d'œil !

La série sera diffusée le 7 septembre sur FX, aux Etats-Unis. On devrait rapidement la retrouver sur Canal+ et, plus tard, sur Netflix. Aucune date de sortie française n'a encore été communiquée.

On y a presque cru. Pendant quelques jours, la toile a pensé que, peut-être, la réalité avait dépassé la fiction.

Jennifer Aniston et David Schwimmer en couple ? Les fans de la série culte Friends auraient pu en rêver. Lors de la réunion diffusée en juin dernier, les deux acteurs ont avoué leur attirance mutuelle à l'époque du tournage - ce qui contribuera pleinement à leur alchimie à l'écran : "Et c'était mutuel. On avait tous les deux un gros béguin pour l'autre, mais ça ne s'est jamais réalisé. L'un d'entre nous était toujours en couple et nous n'avons jamais franchi cette ligne", expliquait ainsi l'acteur lors de l'épisode spécial.

Alors que la toile s'est prise de passion pour le couple "Bennifer" (Ben Affleck et Jennifer Lopez) après une séparation de plus de 20 ans, tous les regards se sont tournée sur Jennifer Aniston et David Schwimmer : "Après les retrouvailles (NDLR: les acteurs se sont tous réunis fin mai pour un épisode exceptionnel), il a clairement semblé que repenser au passé avait réveillé certains sentiments chez tous les deux", explique une source à Closer. "L'alchimie, qu'ils ont toujours dû cacher, était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à s'envoyer des messages et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, afin de rejoindre Jennifer", aurait confié une source (selon Closer).

La réalité a t-elle dépassé la fiction ? Un nouveau couple s'est-il formé pour mieux faire trembler Hollywood ? Malheureusement... non. "Les articles sur une romance entre Jen et David sont faux", a commenté l'agent de l'acteur auprès de Buzzfeed.

Ca aurait été beau... mais pour se consoler, on peut toujours se dire que Ross et Rachel ont fini ensemble...