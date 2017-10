Les préférences des hommes, Jon Snow et le travail dans le top insolite de la semaine

Halloween approche et peut-être que cette année, vous allez oser sortir votre déguisement de Jon Snow. Si jamais vous avez peur d'être ridicule avec votre épée, sachez que Kit Harington en personne a dû porter le costume de son personnage lors du soirée ! Pour ça, on remercie sa fiancée, Rose Leslie.

Aussi, on vous emmène au bureau un peu plus tôt que prévu - ou presque. Quels sont les trois types de collègues les plus insupportables au travail ? On vous livre le top 3 sur un plateau (et on espère que vous ne vous reconnaîtrez pas dedans). Et puisqu'on parle de travail, est-ce que comme un français sur dix, vous enfilez votre pyjama une fois rentré ?

Enfin, cette semaine, on a parlé de vos relations (pour changer). D'abord, voici la liste des parties du corps que les hommes préfèrent chez les femmes. Ensuite, on vous révèle au bout de combien de temps votre relation devient sérieuse. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir !

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles infos insolites !