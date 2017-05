Les Plages Electroniques Lisboa du 2 au 4 juin 2017 avec Virgin Radio

Vous connaissez les Plages Électroniques Cannes, qui cette année se tiendront du 10 au 12 août 2017, mais connaissez-vous leurs cousines : Les Plages Electroniques Lisboa ? Cette année Virgin Radio est à nouveau partenaire de l'édition portugaise du festival ! Au programme un line up de qualité : MOME, Gramatik, Etienne de Crécy, Romare, Matia Aguayo, Dop, Point G, Pfel & Greem (de C2C), Moullinex , Point G, Holly et Izem réuni pour trois soirées 100% électro sur la Praia Da Sereia (Plage du Roi) au sud de Lisbonne.

Vous pouvez réserver dès maintenant vos billets, les pass 2 Jours sont vendus 42€50 , le billet du vendredi 21€80 et le celui du samedi 26€80. Pour les pack séjours, rendez-vous sur le site de festiticket où vous trouverez plusieurs offres combinant billet et camping, billet et hôtel ou encore billet + appartement ! Nous on est déjà au taquet et prêts à vous attendre sur la plage de Lisbonne pour faire la fête les pieds dans l'eau...