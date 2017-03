Les Plages Electroniques : Flume et Paul Kalkbrenner, les deux premiers noms du festival dévoilés (exclu)

C'est une exclusivité Virgin Radio, vous l'aurez appris sur notre antenne en premier ! Les Plages Electroniques, l'un des festivals electro les plus cotés d'Europe, sera de retour du 10 au 12 août à Cannes. Virgin Radio est une nouvelle fois partenaire des Plages Electroniques ce qui nous permet également de vous révéler, en exclusivité, avant tout le monde, les deux premiers noms de la programmation ! Flume et Paul Kalkbrenner seront sur la plage du Palais des Festivals de Cannes pour mixer dans le cadre du festival Les Plages Electroniques. Autant vous préciser que chez Virgin Radio on est très excité à l'idée de retrouver ces deux artistes qu'on adore dans le cadre d'un festival dont on est tout aussi fan !

Le jeune Flume (25 ans) est au cœur de la hype electro depuis quelques années, et a transformé l'essai avec Skin, son deuxième album studio sorti en mai dernier. Un album qui lui a valu de rafler huit trophées en 2016 lors des Aria Music Awards, plus grosse cérémonie de remise de prix musicale en Australie et le prestigieux Grammy Award du meilleur album électronique en 2017 ! Paul Kalkbrenner est quant à lui l'une des références de l'electro allemande, son dernier album 7 remonte à 2015, et sa venue aux Plages Electroniques est un véritable événement. Orfèvre de la techno minimale berlinoise, le DJ joue toujours en live lors de ses performances scéniques. Restez connectés sur VirginRadio.fr pour découvrir la suite de la programmation !