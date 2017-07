Les Plages Electroniques 2017 : Gagnez vos pass VIP avec Virgin Radio 

Cette semaine Virgin Radio vous gâte ! A l'occasion des Plages Électroniques 2017 qui se tiendront à Cannes du 10 au 12 août, on vous fait gagner vos pass VIP pour assister à l'intégralité du festival. Jusqu'à vendredi 20h, dès que vous entendez le signal à l'antenne, vous aurez dix minutes pour envoyer par sms le code VIRGIN RADIO au 7 12 13 (2x0,65€ + coût d'un sms). Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et repartiront avec deux pass VIP pour assister aux Plages Électroniques 2017 du 10 au 12 août à Cannes.

????????Le teaser officiel des #plageselectro est LÀ !! Rdv à Cannes les 10,11&12 août pour la plus grande beach party de la French Riviera! ???????? pic.twitter.com/fyXsxRcRpw — Les #PlagesElectro (@plageselectro) 21 juillet 2017

Les Plages Électroniques 2017 s'annoncent plus passionnantes que jamais avec un line up de folie ! Flume, Feder, Fakear, Jabberwocky, Ofenbach, Paul Kalkbrenner...ils seront tous de la partie pour vous faire danser sur la plage du Palais des Festivals à Cannes. C'est les pieds dans l'eau (ou la sable) que vous allez pouvoir assister à leurs sets et si vous voulez vraiment vous mettre bien vous savez ce qu'il vous reste à faire.... participer au jeu Virgin Radio pour remporter vos pass VIP !