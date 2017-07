Les Plages Electroniques 2017 : Découvrez le teaser officiel du festival 

Les Plages Electroniques 2017 débarquent du 10 au 12 août sur la plage du Palais des Festivals de Cannes. Un événement en partenariat avec Virgin Radio. Ce qui signifie que l'on vous fera vivre ces trois jours dédiés à l'electro au plus près des concerts et restez bien connectés sur VirginRadio.fr car on pourrait très bientôt avoir des places à vous faire gagner pour assister aux Plages Electro ! Mais avant de prendre part aux festivités, on jette un œil à l'édition 2017 grâce au teaser dévoilé il y a peu !

Les Plages Électroniques c'est une ambiance de festival unique en son genre. C'est les pieds dans le sable et dans l'eau que vous allez pouvoir assister aux sets des meilleurs DJ et artistes électro du moment. Du 10 au 12 août, Flume, Fakear, Feder, Paul Kalkbrenner, Jabberwocky, Ofenbach, Tambour Battant et tous les autres seront là pour faire danser les festivaliers dans le décor magique de la plage du Palais des Festivals. L'occasion de rappeler qu'il n'y a pas qu'un seul festival légendaire à Cannes....