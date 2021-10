Vous ne connaissez peut-être pas le duo mais son travail, vous l'avez entendu : Les Picard Brothers se sont d’abord fait leurs armes en créant des beats pour les rappeurs français avant de se mettre à écrire et produire des morceaux pour des artistes de renom tels que Beyonce, Mark Ronson ou encore Miley Cyrus. Et ce n'est pas tout : le duo a remporté Grammy Award pour sa contribution au morceau « Electricity », de Dua Lipa et Silk City.

Leur production suit une riche lignée de dance music française qui remonte à Daft Punk, Laurent Garnier et Stardust, mais plutôt que d'offrir pâle une imitation les frères Picard ont préféré ré-imaginé et revitalisé des sons classiques connus du grand public : « Nous pensons que nous le devons à une époque passée», expliquent-ils. "Mais ce n'est pas un hommage basique - c'est combiné à autre chose : le feeling".

En août dernier, le duo a publié Best of Me, un single qui, selon lui, est de loin le meilleur qu'il n'ait jamais réalisé : « Il compile tout ce qu’on aime dans la house française avec notre touche personnelle et moderne sur ce son », avouent-ils. Best of Me succède à « Blessing In This House », un single qui, inévitablement, a séduit le public. Côté clip, l'esthétique fantaisiste et ludique de la vidéo fait le plein de bonne humeur et surtout, de bonnes énergies - tout ce qu'il nous fallait en ce début d'automne.