Les Nouvelles Aventures de Sabrina : Découvrez la bande-annonce et la date de sortie de la saison 4 (VIDEO)

En janvier dernier, Netflix dévoilait la troisième saison des Nouvelles Aventures de Sabrina. Si, à l'époque, le programme avait aussitôt été "binge-watché" par ses nombreux adeptes, la saison se terminait sur ce que l'on appelle un "cliffhanger" (un type de fin ouverte et destinée à créer une forte attente chez le public) et laissait ainsi le public sur sa faim. Quelques mois plus tard, la plateforme américaine annonçait l'annulation pure et simple de la série. "Travailler sur Les nouvelles aventures de Sabrina a été un incroyable honneur dès le premier jour. Le casting, dont notamment Kiernan, la sorcière ado préférée de tous, a été un vrai plaisir. Je suis très reconnaissant envers l'équipe, les scénaristes, assistants et tous ceux qui ont mis tant d'amour dans cette série" précisait avec tristesse Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunner. Diffusée depuis 2018, Les Nouvelles Aventures de Sabrina n'aura visiblement pas réussi à séduire assez de spectateurs...

Bonne nouvelle tout de même pour les fans du programme puisque la saison 4 devrait bel et bien être diffusée dès le 31 décembre prochain sur Netflix. Annoncée il y a quelques heures, la nouvelle s'est accompagnée de la bande-annonce de cet ultime chapitre. Une vidéo dans laquelle on retrouve avec plaisir notre sorcière préférée qui devrait combattre, une à une, les menaces qui planent au dessus de sa tête. Toutefois, une question demeure, aurons-nous à une happy ending ? La réponse dans quelques semaines...