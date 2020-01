Les nouvelles aventures de Sabrina : A quand la diffusion de la saison 4 ?

Voilà des mois que les fans les plus aguerris attendaient avec impatience la troisième partie de la série Les Nouvelles aventures de Sabrina ! Sorti le 24 janvier dernier sur la plateforme Netflix, le programme a donc aussitôt été "binge-watché" par ses nombreux adeptes. Une partie de huit épisodes d'une heure environ qui n'a pas manqué de replonger les spectateurs dans l'univers démoniaque de l'enfer et des monstres. Et alors que la saison s'est terminée sur ce que l'on appelle un "cliffhanger" (un type de fin ouverte destiné à créer une forte attente chez le public), les fans se posent déjà de nombreuses questions.

Les Nouvelles aventures de Sabrina aura t-elle droit à une quatrième partie ? Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles car il semblerait que oui ! En effet, Netflix a déjà confirmé qu'une saison 4 était déjà en production. Le tournage devrait d'ailleurs se terminer en février prochain. Si aucune information n'a été révélé quant à la date de diffusion, les plus optimistes peuvent toutefois espérer suivre les aventures de leur personnage préféré d'ici la fin de l'année.