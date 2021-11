Les noms les plus donnés aux chiens et chats et un excès à 306 km/h non sanctionné dans les Tops du Virgin Tonic !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix… dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Celle-là, on parie que vous ne vous y attendiez pas ! Pourtant, il semblerait que la cagoule (oui, oui, vous avez bien entendu) est de RETOUR. Aperçu sur la tête des instagrammeurs les plus tendances et même de quelques mannequins des défilés Gucci et Paco Rabanne, cet accessoire qui s'impose de plus en plus doit absolument être en laine tricotée. Il peut se porter avec le cache-bouche ou non. Dans tous les cas, c'est un accessoire pour l'hiver qui s'avère bien pratique puisqu'il tient particulièrement chaud. Allez-vous oser la cagoule comme l'ont fait précédemment certains modeux ou allez-vous rester bloqués sur le fameux titre de Mickaël Youn sorti il y a une décennie et à l'origine du dégoût lié à la cagoule en France ? Nos chroniqueurs ont déjà la réponse !

En lisant le titre de cet article, vous vous demandez probablement pourquoi cet automobiliste n'a pas été inquiété par la justice ! En effet, si les excès de vitesse ne sont pas rares sur les autoroutes européennes, ils sont systématiquement punis lorsque le chauffeur est photographié par un radar fixe ou que les forces de l'ordre prennent quelqu'un sur le fait accompli. Néanmoins, il existe quelques exceptions. C'est justement de ces exceptions, dont une en particulier, dont ont souhaité vous parler les membres du Virgin Tonic de ce matin. Accrochez vos ceintures, cette information risque de vous secouer !

Il y a quelques semaines en Belgique, un automobiliste a été flashé à 306 km/h sur l'autoroute. Seulement voilà, le dispositif mis en place contre les excès de vitesse à cet endroit n'a pas été capable de photographier la plaque d'immatriculation car Il existe trois types de radars allant de A à D et que leurs mesures maximales varient entre 150 et 300 Km/h. Etant donné que ce chauffard dépassait de 6 km/h la vitesse maximale autorisée à être verbalisée, il ne sera en rien inquiété par la justice ! Une information totalement aberrante et illogique qui ne fait pourtant que respecter la législation. Pour info, Le dernier record de vitesse enregistré par les radars de la police belge avait été de 287 Km/h.

Chaque année, I-Cad, une société du Val-de-Marne qui gère le fichier national d’identification des carnivores domestiques (chiens, chats et furets), publie un palmarès des prénoms les plus attribués à nos animaux domestiques préférés. D’après ce fichier très attendu par les chroniqueurs du Virgin Tonic, les noms Chaussette, Kitty et Sweetie ont été les plus attribués aux chats, rapporte Le Parisien. Des noms qui se concentrent, comme vous pouvez le constater, beaucoup à de la nourriture. Idem pour les chiens puisque les trois noms les plus donnés sont Rilette, Robbie et Loky. Un peu plus loin dans le classement, on y retrouve également Pitta et Ravioli. Ne nous demandez pas d'expliquer ces choix...

Très prestigieux également, les noms liés aux dessins-animés sont très populaires. C'est notamment pour cela que l'on retrouve dans ce classement les prénoms Maya, Nala, igrou, Loky et d'autres. La puissance de Disney dans toute sa splendeur. A noter également que chaque année, une lettre précise incite les propriétaires à choisir des prénoms qui commencent par cette lettre. En 2020, c'était le R, et cette année ce sera le S. Cette tradition est généralement utilisée pour les animaux de race.