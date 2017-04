Les NBA Playoffs 2017 au cinéma avec beIN Sports les 16 et 30 avril avec Virgin Radio !

C’est un évènement exceptionnel que vous proposent beIN Sports, Virgin Radio et les cinémas CGR, les dimanches 16 et 30 avril prochains, vivez en prime-time dès 21H dans votre salle de cinéma CGR les NBA Playoffs 2017 en grand, très grand format ! Les meilleures équipes des Conférences Est et Ouest s’affronteront pour accéder aux Finales 2017 et ainsi prétendre au titre suprême ! Ce sera l’occasion de soutenir nos frenchies tels que Tony Parker, Rudy Gobert ou encore Boris Diaw ainsi que les stars planétaires Lebron James, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook… Vous l’aurez compris, c’est un formidable spectacle qui vous attend avec gestes de folie et de véritables chocs entre superstars de la NBA !

Virgin Radio vous donne rendez-vous les 16 et 30 avril dans votre sale de cinema pour mater en prime-time les NBA Playoffs 2017 avec beIN Sports, CGR et NBA France. Vous pouvez déjà réagir sur les réseaux sociaux avec #NBASundays ! Régalez-vous bien les amis !