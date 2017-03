Les minions sont de retour dans Moi, Moche et Mechant 3

C'est l'un des films qu'on a le plus hâte de voir en 2017 au cinéma, et parce qu'il marque le retour de nos grands chouchous : les minions ! Les héros de la saga Moi, Moche et Méchant aux côtés de Gru, Agnes, Edith et Margo seront de retour dans le 3ème volet qui sortira le 5 juillet prochain sur les écrans français. Au programme de ce Moi, Moche et Méchant 3 : l'arrivée d'un certain Baltazar Bratt, ancien enfant star, qui est resté coincé dans les années 80, et qui sera le grand méchant de cette nouvelle aventure. Mais ce nouveau film sera surtout l'occasion pour Gru de faire la connaissance de Dru .... son frère jumeau dont il ignorait complètement l'existence !

Une nouvelle bande-annonce de Moi, Moche et méchant 3 a été dévoilée et nous permet d'assister à cette rencontre entre Gru et Dru. En VO, c'est Steve Carell, doubleur de Gru, qui fera également la voix de Dru, et c'est donc Gad Elmaleh, notre Gru frenchie, qui se chargera de doubler les deux frères ! Quant aux Minions, ces sacrés coquins sont bien décidés à faire revenir notre cher Gru du côté obscur de la force. Vous l'aurez compris, dans Moi, Moche et Méchant 3 les Minions n'ont pas fini de nous régaler avec leurs bêtises !