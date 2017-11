Les Minikeums nouvelle génération dévoilent leur première marionnette inspirée par un acteur connu ! 

On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître... Il y a quinze ans s'achevaient sur France 3 la diffusion de l'émission culte pour la jeunesse : les Minikeums. Une sorte de Guignols de l'info à destination des enfants où des marionnettes à l'effigie de stars des années 90 ( Antoine de Caunes, MC Solaar, Vanessa Paradis, Zinedine Zidane...) enchaînaient les sketchs, chansons et introduisaient les dessins animés. Les Minikeums auront accompagnés les débuts de matinée et fin d'après-midi des petits français de mars 1993 à mars 2002. La bonne nouvelle c'est que France 4 s'apprête à ressusciter l'émission à compter du mois de décembre.

Les #Minikeums vont faire leur grand retour à la télévision sur France 4 avec la marionnette de... @kevadamsss ! https://t.co/6RGvnTzYQN pic.twitter.com/ta2oy2hY5q — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) 14 novembre 2017

Oubliés Coco, Zaza, Jojo, Vaness et les autres, pour la nouvelle formule de l'émission qui sera diffusée du lundi au vendredi à 16h30, les producteurs ont dû trouver des références qui parlent aux enfants d'aujourd'hui. La première marionnette des Minikeums génération a été dévoilée par Télé Loisir et il s'agit d'un personnage répondant au nom de Kéva et qui s'inspire donc de ... Kev Adam. Pas étonnant que la star de SODA ait été choisie, c'est un visage connu des cours de récré. On a hâte de découvrir la suite du casting et on ne manquera pas de jeter un œil à l'émission, en souvenir du bon vieux temps !