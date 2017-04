"Mélissa, non ne pleure pas..." - si vous aussi, vous avez chanté cette chanson tous les jours à l'heure du goûter, alors vous savez très bien qui se cachait derrière : les Minikeums, évidemment. On a grandi avec eux mais en 2002, les marionnettes ont disparu de nos radars. L'eau a coulé sous les ponts, on a délaissé la télé pour les ordis et et au fil du temps, les Minikeums sont sortis de notre système. Mais visiblement, France Television semble décidée à les remettre au goût du jour.

« Une nouvelle série est en développement sur France 4 pour la rentrée prochaine », a déclaré un porte parole de la chaîne le 12 avril dernier. Pour rappel, les Mnikeums ont été diffusés de 1999 à 2002 et de nombreux imitateurs comme Gérald Dahan prêtaient leurs voix à ces marionnettes issues de la famille des Guignols. On ne dit pas qu'on va s'y remettre mais on va tout de même y jeter un oeil - par nostalgie. Et en parlant de Nostalgie, sachez qu'une comédie musicale inspirée de Friends va voir le jour ! Comme quoi, le passé a encore des choses sympas à offrir !