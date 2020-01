Les membres de Nirvana vont se réunir le temps d'un concert exceptionnel

Voilà une information qui risque de plonger les fans de Nirvana dans une faille spatio-nostalgique sans équivoque ! Et pour cause, plus de 25 ans après la séparation du groupe mythique suite au suicide de Kurt Cobain, ses trois membres restants vont se retrouver sur scène dans quelques jours. En effet, Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear se produiront de manière tout à fait exceptionnelle dans le cadre du gala annuel Heaven Is Rock and Roll, organisé par The Art of Elysium à Los Angeles. Il s’agira d’une première depuis presque un an et demi pour les trois musiciens puisque ces derniers ne se sont pas retrouvés depuis le Cal Jam Festival en 2018.

Get in & Get Down. ???? https://t.co/UkMoO3qqAb — Foo Fighters (@foofighters) 1 janvier 2020

Le prix des tickets pour l'événement se situera entre 250 dollars et 100.000 dollars. Les plus chers permettant à l'acheteur d'avoir droit à des privilèges. La plupart des bénéfices serviront ainsi à l'ONG américaine qui vient en aide aux personnes malades, précaires ou en situation de crise grâce à l’art et la musique. Un geste très noble de la part des membres du groupe Nirvana.