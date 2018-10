Les meilleurs pranks pour célébrer Halloween, comme il se doit ! 

C'est Halloween ! Et que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas y échapper. Adeptes des costumes ridicules, des bonbons et/ou des films d'horreur, la soirée risque d'être mouvementée. Si vous ne comptez pas faire le porte à porte traditionnel et récolter plusieurs kilos de bonbons, vous pourrez -au pire, faire de petites blagues à vos amis ou votre famille. Les inconnus, ça marche aussi et c'est plus drôle ! Allez, préparez le maquillage, les costumes et tout ce qu'il faut pour bien réussir votre coup ! VirginRadio.fr vous propose une petite compilation des meilleurs pranks.

Ah le clown carrément flippant qui se cache dans les coins obscures... Rien de tel pour bien faire flipper ses potos ! Mais assurez-vous d'abord qu'aucun d'entre eux n'a de problèmes cardiaques. On ne voudrez pas que cela dégénère, hein !

On ne verra plus le métro de la même manière. Et surtout, on évitera de le prendre le soir ! Et seul(e). Ou à toutes heures de la journée, remarque...

Si vous aviez prévu d'aller acheter une télé, peut être réfléchirez-vous à deux fois avant de faire les magasins ! Eh oui, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ou plutôt, sur qui... Frayeur garantie avec cette petite fille, façon The Ring.

On a tous rêvé un jour ou l'autre d'avoir des pouvoirs télékinétiques. Ne serait-ce pour fermer une porte qui grince ou chercher la télécommande sans se déplacer. Oui mais voilà, comment réagiriez-vous si vous étiez témoin d'un tel phénomène ? La blague du siècle pour les adeptes de Carrie et compagnie -on pense en particulier à Prue Halliwell. Efficace et plutôt bon public, c'est sans doute l'un des pranks les plus populaires d'Halloween !