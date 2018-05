Les meilleurs fails de la semaine !

En ce jour béni mais surtout férié, l’actu ne sera pas folle sur VirginRadio.Fr ! Bon si, on va vous parler de Peaky Blinders, de l’épisode 8457 de Grey’s Anatomy saison 57, mais soyons moins relou et parlons de ce qui nous fait rire ! Non, on ne parle pas des vannes de Kev Adams, c’est pas le cas, mais des fails. Parce que voir des gens se casser la figure, c’est toujours drôle, même si ça l’est moins quand ça nous arrive ! Alors dégustez-vous de cette petite vidéo qui nous vient de la Fail Army, c’est drôle, en plus il fait trop chaud ça pourra vous refroidir !