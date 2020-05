Les meilleurs et les pires amoureux, selon leur signe Astro

Si trouver l'âme soeur n'est pas toujours évident, l'Astro peut nous y aider. On le sait, notre signe joue beaucoup sur notre personnalité... alors, quels sont les meilleurs amoureux et pourquoi ? On a le classement !

Top des meilleurs amoureux

#12. POISSON : Le poisson est mené par ses émotions - il peut parfais être lunatique et difficile à cerner - ce qui rend la vie de couple difficile.

#11. TAUREAU : Le Taureau est du genre indépendant, il aime prendre son temps et surtout, être sûr de lui. Il faudra faire preuve de patience avant de l'attraper !

#10. VIERGE : Bien que joyeuse, la Vierge n'est pas toujours facile à cerner (non plus). Résultat, son partenaire doit souvent tâter le terrain pour ne pas déclencher une guerre.

#09. CAPRICORNE: Le Capricorne aime tout contrôler, y compris son couple... le lâcher prise, ce n'est pas vraiment son truc.

#08. SAGITTAIRE : Comme le taureau, le sagittaire est très indépendant. Il lui faut du temps avant de décider de se poser véritablement.

#07. VERSEAU : Le Verseau a beaucoup de mal à s'ouvrir, il faut savoir l'apprivoiser ! Mais une fois que c'est fait, il donne énormément.

#06. LION : Sous ses airs impulsifs, le lion est un vrai romantique (et, il est loyal) !

#05. CANCER : Le cancer place sa famille (et son partenaire) au dessus de tout : il sera loyal et aimant et c'est tout ce qu'on attend de quelqu'un !

#04. BELIER : ne surtout pas se laisser berner par le caractère d'un bélier ! Sous cette carapace, il y a un coeur qui bat et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer.

#03. BALANCE : Pour la Balance, tout est question d'équilibre : aimez la, elle vous le rendra. Petit bonus, aller voir ailleurs, ce n'est pas son truc.

#02. GEMEAUX : Le Gémeaux fera tout ce qu'il peut vous faciliter la vie.

#01. SCORPION : Avec sa loyauté sans faille, le Scorpion est de loin le meilleur amoureux. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est avec quelqu'un, rien ni personne ne peut le faire changer d'avis !

Et puisqu'on est sympa, on a le top des signes à épouser absolument.