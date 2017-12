Les meilleurs clips de 2017 par VirginRadio.fr 

Après vous avoir dévoilé nos chansons et albums préférés de l'année 2017 dans les catégories pop, rock, électro et chansons françaises, la rédaction de VirginRadio.fr s'est plongée dans les clips. Depuis la naissance d'un MTV, le format n'a cessé de gagner en importance. Soigner sa vidéo est devenu aussi important que soigner ses chansons pour les artistes à travers le monde. L'an dernier c'était Coldplay, Jain, Cassius ou encore Lana Del Rey qui terminaient en tête de notre classement. Cette année si on a parfois pu être déçu de la production musicale, surtout en matière de pop mainstream, côté clip ça n'a pas été la même chose ! Nos préférés, en toute subjectivité, sont là et faire des choix n'a pas été facile.

Symphony n'a pas remporter un succès aussi grand qu'espéré mais pourtant on a pas manqué de verser quelques larmes devant la vidéo réalisé par Grace Gatto et Jack Patterson, membres de Clean Bandit. L'histoire d'amour tragique entre deux musiciens dépeinte dans la vidéo nous a ému tout en donnant tout son sens au titre de la chanson interprétée par Zara Larsson.

L'ambiance du clip de Palladium, où se dévoile une belle sororité, n'a pas manqué de rappeler celle de la vidéo illustrant le dernier album de Beyoncé, Lemonade. On ne sait pas s'il s'agit d'une référence pour Aurélie Saada, la moitié blonde de Brigitte qui a mis en scène la vidéo, mais avec ce clip tourné à Los Angeles réunissant " 60 femmes [qui] sont des amies, des sœurs, nos filles, ma mère, un fils", les filles ont elle aussi marqué les esprits !

Quand la série Desperate Housewives rencontre le film Virgin Suicides cela donne le clip Fetish. Selena Gomez y apparaît débraillée, déboussolée mais aussi très sensuelle. La réalisatrice Petra Collins explique avoir voulu explorer comment l'obsession que l'on peut ressentir pour quelqu'un peut se traduire de manière un peu sale et bizarre. Objectif largement réussi avec ce clip gentiment chelou !

C'est un clip à ne pas mettre devant tous les yeux, mais qu'on ne pouvait pas ne pas prendre en compte. De et avec Asia Argento, La Vie est Belle raconte une vie dans tout ce qu'elle peut avoir de "beau et cruel à la fois" comme le chante Nicola Sirkis. Un clip tourné en seulement trois jours, et pourtant le résultat est tout sauf bâclé.

Look What You Made Me Do n'aura pas réussi l'exploit d'atteindre le milliard de vues sur YouTube d'ici le 31 décembre 2017 mais elle n'en reste pas moins la vidéo la plus discutée de l'année. Taylor Swift y enterre sans regret toutes ses personnalités du passé et offre à ses adorateurs et ses détracteurs milles et un messages cachés. le réalisateur Joseph Kahn a suffisamment travaillé avec Taylor Swift par le passé pour lui offrir LE clip méta de tous !

Pour illustrer son dernier single sexy en diable, Tove Lo s'offre un clip aussi explicite que les paroles qu'elle chante. La suédoise a fait appel à un compatriote, le réalisateur Tim Erem (Lean On), pour mettre en image sa romance avec un ersatz de muppets. Une vidéo sauvage, sexuelle et un peu trash, à l'image de la chanteuse.

Quand on a une chanson aussi sensuelle que Pleasure sous la main, difficile de ne pas mettre en scène le dit plaisir. Le clip de Justice est donc totalement NSFW (acronyme pour désigner ce que l'on ne peut regarder au boulot). Le réalisateur Alexandre Courtès (qui a signé des clips pour U2 et Cassius) y filme des ébats amoureux dans tout ce qu'ils ont de charnel et de mystique.

Avec Havana, Camila Cabello a signé l'un des tubes surprises de l'année. Le clip est à la hauteur du succès de la chanson. Un film dans le film, bourré d'humour et de glamour. Le réalisateur Dave Meyers (Humble, Swish Swhish) permet à la chanteuse de rendre un bel hommage à son île natale (Cuba) et de s'amuser sûrement plus qu'en quatre ans de carrière avec les Fifth Harmony.

SZA est l'une des révélations de l'année 2017 et le clip du premier single extrait de son premier album studio a placé la barre très haut. Le réalisateur Nabil Elderkin (Pyramids, Grenade) illustre la romance de l'artiste avec le rappeur Travis Scott avec une sensualité exacerbée et un très joli sens de la poésie. Mais attention l'onirisme ici se termine en cauchemar pas joli joli.

Le parc d'attraction désenchanté de Katy Perry dans le clip de Chained To The Rhythm avec ses couleurs pop et pastel nous a totalement conquis. L'envie d'y faire un tour n'y était pas mais on peut remercier le réalisateur Mathew Cullen (Dark Horse, California Gurls) et la chanteuse d'avoir donné une couleur politique à cette chanson trop sous estimée.

Un clip simple & basique, voilà ce qu'Orelsan a proposé pour illustrer la chanson qui marque son retour sur le devant de la scène en solo. Tournée sur une portion d'un pont ukrainien en construction et filmée avec des drones, la vidéo de Basique est signée Greg & Lio ( Makeba, Come). Visuellement c'est hyper impressionnant, et vient contrecarrer l'effet ironique de la chanson.

Le sentiment de solitude ressenti après une rupture et le besoin d'exorciser sa peine a rarement été aussi bien illustrée qu'avec le clip de Green Light. Lorde y danse comme elle l'entend, seule, et comme on aimerait tous pouvoir le faire dans ces moments là. Un petit bijou simple et efficace signé Grant Singer (I Don't Wanna Live Forever, Starboy).

La plus belle chanson du dernier album de The Weeknd mais aussi trop sous estimée Secrets a été réalisé avec brio par l'ancien directeur de la photographie Pedro Martin-Calero. Amours et secrets se cachent dans les recoins d'un labyrinthe fascinant surplombé par The Weeknd. Un clip à couper le souffle !

Thunder est l'un des gros tubes de l'année 2017 outre-Atlantique mais ce qui nous a le plus marqué concernant la chanson d'Imagine Dragons c'est son clip. Réalisée par Joseph Kahn (très présent cette année avec des clips de Taylor Swift et Maroon 5), la vidéo a été tourné à Dubaï et multiplie les effets visuels impressionnants. Créatures étranges et démesure sont convoqués pour un joli coup de tonnerre !

Dans un clip pop et aux couleurs pastel, St Vincent parodie les travers de Los Angeles entre chirurgie esthétique et cours de yoga devant la caméra de Willo Peron (directeur créatif qui a travaillé avec Jay Z, Rihanna, The XX...). La vidéo de Los Ageless est aussi belle que bizarre, attirante que repoussante, euphorique que sinistre !

Les stars absentes depuis plusieurs années auront décidément particulièrement soigné leur retour en 2017. Parmi elle, Kesha, qui a dévoilé son premier single en qautre ans, Praying. Une chanson très émouvante qui prend vie dans un clip majestueux. Le réalisateur Jonas Akerlund (Ray of Light, Beautiful) illustre les états d'âme de l'américaine avec un ensemble d'images foutraques et passionnantes.

A l'occasion de la sortie de son irrésistible Boys, Charli XCX est passé à la réalisation. Dans le clip, elle met en scène une pléiade de garçon connu dans des situations un brin ridicule, mais dans lesquelles les réalisateurs de clip placent souvent les femmes. Diplo jouant avec des chiots, Nick Jonas mangeant des pancakes de manière sensuelle, Aminé minaudant ou Riz Ahmed jouant avec un nounours géant c'est à voir dans l'un des meilleurs clips de l'année !

Fin du triptyque de Jain signé Greg& Lio avec Dynabeat. Après Makeba tourné en Afrique du Sud, direction la Thaïlande et la ville de Bangkok. Les effets visuels sont aussi fou que dans le clip précédent, même si l'effet de surprise n'est plus là. En ne dévoilant qu'un seul clip brillant chaque année, Jain s'assure d'avoir toujours une place de choix dans les classements de fin d'année. Elle concoure d'ailleurs au Grammy Awards dans la catégorie "Best Music Vidéo" avec Makeba !

New Rules est sans conteste le clip le plus viral de 2017. Sans la vidéo, la chanson de Dua Lipa n'aurait certainement pas connue la même trajectoire dans les charts au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Sororité, couleur pop et pétillant, touche un peu kitsch, un petit côté "Jésus marchant sur l'eau" : le clip avait tout pour devenir culte. Il a été détourné par des milliers d'internautes et a permis à Dua Lipa de devenir la sainte patronne des cœurs brisés cette année.

On vous parle rarement de rap sur VirginRadio.fr mais impossible de ne pas distinguer le clip de Kendrick Lamar comme le meilleur de cette année 2017. Avec Humble, balancé par surprise, l'américain est venu rappeler qu'il était à la fois le rappeur le plus pertinent et le plus innovant. Le réalisateur Dave Myers (Havana, Fireworks), accompagné de the little homies, nous offre une vidéo foisonnante et d'une richesse inouïe. Le clip a reçu les MTV EMA et MTV VMA de la meilleure vidéo de 2017 et devrait logiquement raflé la mise aux Grammy Awards 2018.