Les Maroon 5 viennent d'égaler ce record détenu par les Rolling Stones !

Il y a quelques jours, le titre Memories de Maroon 5 est passé de la neuvième à seconde place du Top 100 des charts. Et comme cette montée en force s'est déroulée au mois de janvier 2020, les Maroon 5 en ont profité pour égaler un record détenu jusqu'ici par, excusez-nous du peu, les Rolling Stones. En effet, ces derniers sont les deux seuls groupe de musique à posséder un nombre impressionnant de titres placés en première ou deuxième position du Top 100 des charts sur les trois dernières décennies (60's, 70's et 80's pour les Rolling Stones et 00's, 10's, 90's pour Maroon 5).

Comme le précise le site Billboard, de nombreux titres de Maroon 5 se sont classés numéro 1 ou 2 à l'image de Moves Like Jagger, Payphone, One More Night, Sugar ou Girls Like You. Idem pour les Rolling Stones avec Get Off My Cloud, Nervous Breakdown, Paint It, Black, Ruby Tuesday ou en encore Brown Sugar. Des exploits très rares dans le monde de la musique même si il n'y a qu'une et unique artiste répondant au nom de Mariah Carey qui a réussi à classer son titre All I Want For Christmas Is You sur les quatre dernières décennies.