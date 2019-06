Les lieux qui vous rendent infidèles, un million d'euros perdu et les nouveaux personnages de la Casa de Papel dans le Top Insolite

Il fait beau, l'été est enfin là et pour couronner le tout, c'est le week-end. Que demander de plus ? Des news WTF à lire tranquillement, sur un transat !

On commence avec le Top des lieux qui peuvent nous pousser à l'infidélité : les vacances approchent et si vous partez entre potes, on vous conseille de vous tenir à carreaux si vous ne voulez pas donner raison au classement...! Et en parlant de vacances, sachez qu'on a trouvé LE job de rêve pour vous : partir sur une île paradisiaque pour vous occuper de chats, ça vous dit ?

On poursuit avec une news frustante : sachez que l'heureux gagnant d'un million d'euros ne s'est pas présenté pour récupérer son gain... résultat, un million d'euros envolés dans la nature.

Enfin, les férus de séries vont vivre un été mouvementé ! D'abord avec la troisième saison de Stranger Things (qui sortira le 4 juillet) et ensuite, avec les nouveaux épisode de La Casa de Papel (le 19 juillet). Bonne nouvelle, le trailer de Strangers Things a été dévoilé et, petit bonus, on connait les nouveaux personnages de la Casa de Papel. Que demande le peuple ?

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !