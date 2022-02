Les L5 vont se reformer au complet à l'occasion des 20 ans du groupe !

Voilà une nouvelle qui devrait en surprendre plus d'un ! Près de 20 ans après la création des L5, le célèbre groupe formé des cinq femmes qui ont remporté la première saison de Popstars, un télé-crochet musical de M6, va faire son grand retour sur scène. En effet, alors que le quintette sera l'invité de la prochaine émission du Hit Machine pour interpréter son célèbre titre Toutes les femmes de ta vie, Louisy Joseph, l'une des membres du groupe, a récemment affirmé dans une interview qu'elle préparait "une super surprise" avec ses acolytes.

Réunies pour la première fois depuis quinze ans, Marjorie Parascandola, Coralie Gellé, Claire Litvine, Alexandra Canto et Louisy Joseph feront ainsi une apparition remarquée pour les 30 ans de la célèbre émission. Une performance que de nombreux fans espèrent être un "avant-goût" d'une future tournée revival. "On a beaucoup d’envies, on fait des réunions, des brainstormings… Franchement, on vous prépare une super surprise" affirme ainsi l’interprète du titre Assis par terre qui préfère toutefois garder la surprise : "Je ne veux pas trop vous en dire, juste que ça vous fera plaisir".

Si les rumeurs vont déjà bon train sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui affirment qu'un nouvel album ne serait pas à l'ordre du jour. En revanche, une tournée garnie de leur plus grand tube pourrait être l'occasion rêvée de retrouver leurs fans des débuts. Et avec plus de 4 millions de disques écoulés durant leur carrière, ils pourront être nombreux à vouloir se plonger le temps d'une soirée dans la nostalgie des années 2000. "On va faire quelque chose qui va honorer notre histoire avec le public. On vous prépare un truc de ouf" conclut ainsi Louisy Joseph à propos de ce mystérieux projet.