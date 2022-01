Les L5 se reforment pour La Chanson Secrète sur TF1 (VIDEO)

Ce samedi 22 janvier, TF1 diffusait La Chanson Secrète. Pour celles et ceux qui auraient oublié le concept, il est très simple : dix artistes acceptent de jouer le jeu en se laissant totalement surprendre et émouvoir, car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une chanson qui leur est chère, revisitée par un artiste. Après le passage d'Angèle qui a été très émue par l'interprétation du titre Bruxelles de Dick Annergan, suivi de Ta reine, par son amie Pomme ainsi que la venue de ses amis et de sa famille, c'est au tour de Nabilla de se prêter au jeu de l'émission. L'influenceuse et star de téléréalité s'est donc installée dans le fauteuil plutôt fébrile en attendant l'artiste qui allait la surprendre. Seulement voilà, ce n'est pas une artiste qui a débarqué mais quatre. Et pas des moindres.

En effet, pour faire plaisir à Nabilla, fan du titre Toutes les femmes de ta vie dans sa jeunesse, les L5, presque au grand complet, sans Claire mais avec Louisy Joseph, se sont reformer le temps d'une chanson. Un moment de nostalgie qui a vraisemblablement séduit les plus de 3,2 millions de téléspectateurs devant leur écran ainsi que l'auteur du fameux "Non mais allô quoi !". Afin que le moment soit le plus touchant possible, plusieurs proches de Nabilla ont rejoint le groupe star des années 2000 pour danser sur les paroles du titre. Enfin, c'est son mari Thomas et leur fils Milann qui sont apparus devant elle. "C'est toute mon enfance, toute ma jeunesse. C'est ça qui m'a donné la rage. C'est là-dessus que je faisais mes chorégraphies. C'est le girl-power. Je les aime trop" a confié la jeune femme au micro de Nikos dans les minutes qui ont suivi la prestation. Un joli moment pour Nabilla et un plongeon dans le passé pour elle comme pour nous !