Les Jonas Brothers vont sortir leurs mémoires d'ici la fin de l'année

L'année 2019 sera marquée par le grand retour des Jonas Brothers ! Après une séparation de près de 6 ans, les trois frères sortiront leur nouvel album, Happiness Begins, le 7 juin prochain suivi d'une énorme tournée de plus de 70 dates à travers les Etats-Unis. Visiblement plus motivés que jamais à l'idée de se retrouver à nouveau tous les trois ensemble, Nick, Joe et Kevin étaient même venus à la matinale de Virgin Radio à l'occasion de leur tournée promotionnelle parisienne. Un beau moment qui avait ravi toute l'équipe du Virgin Tonic. La preuve en images.

Et alors qu'ils annonçaient il y a peu la sortie d'un documentaire sur leur parcours, c'est désormais un livre qui devrait également voir le jour dans les mois à venir. En effet, publiée sur leur compte Instagram il y a quelques heures, la couverture du livre intitulé Blood s'annonce déjà comme un best seller. Co-écrit avec Neil Strauss, l'ouvrage reviendra sur les origines du groupe, leur ascension vers la célébrité, les secrets autour de leur rupture ainsi que leur retour récent sur la scène musicale. Date de sortie prévue ? Le 12 novembre prochain.