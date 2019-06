Les Jonas Brothers interprètent Someone You Loved de Lewis Capaldi (COVER)

Actuellement en tournée promotionnelle pour la sortie de leur album Happiness Begins, les Jonas Brothers étaient les invités de la radio BBC 1 au Royaume-Uni où ils ont voulu faire une surprise à leur public britannique. Et en effet, alors que leur single Sucker est numéro un aux Etats-Unis, ce n'est pas forcément le cas outre-Atlantique où un jeune écossais du nom de Lewis Capaldi leur fait de l'ombre. Et en bon joueur qu'ils sont, les trois chanteurs ont tenu à lui rendre un bel hommage en interprétant son plus grand tube, Someone You Loved.

A quelques jours de la sortie de leur nouvel opus, prévu pour le 7 juin, les trois artistes américains sont donc sur le pied de guerre. Et même si la bataille est rude, ils ont tenu à prouver au monde entier que ce qui compte avant-tout ce ne sont pas les chiffres mais le respect et l'amour entre les artistes : "Voici l'histoire : cette chanson vient de nous détrôner du numéro un ici, plusieurs semaines de suite. Donc, c'est une relation de haine-amour, mais plus d'amour" affirmaient-ils avant de se lancer dans une reprise très réussie de ce morceau.