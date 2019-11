Les Jonas Brothers dévoilent Like It's Christmas, leur titre de Noël

Mariah Carey est, et demeura toujours, l'inconditionnelle reine de Noël ! Néanmoins, il semblerait qu'ils soient de plus en plus nombreux à vouloir profiter de ce créneau très lucratif. Et ça se comprend. Derniers artistes à tenter l'aventure du titre de Noël ? Les Jonas Brothers. Après un retour remarqué ces derniers mois, les trois artistes dévoileront un nouveau son ce vendredi 8 novembre. C'est d'ailleurs directement depuis leurs réseaux sociaux que le trio américain a partagé la photo de couverture de leur nouveau single Like It's Christmas. On voit les têtes des interprètes de Only Human décorées du fameux bonnet du Père Noël sur un fond blanc. Plus que quelques jours de patience avant de pouvoir écouter ce tout nouveau projet. On à hâte !