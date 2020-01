Les Jonas Brothers annoncent What a Man Gotta Do, un nouveau single

2019 aura l'année des Jonas : pour rappel, le trio s'est reformé après des années d'absence pour mieux régner sur les charts. Sucker a littéralement envoûté le monde entier et évidemment, l'album qui a suivi a porté ses fruits. Les Jonas ont enchaîné les cérémonies de remise de prix et se sont même lancés dans une tournée (notez qu'ils seront en concert à Paris en février prochain). Bonne nouvelle, Nick, Joe et Kevin viennent d'annonce un nouveau single !

Après Cool ou encore Lonely ft. Diplo, les Jonas Brothers ont annoncé un nouveau single : What A Man Gotta Do. Pour découvrir le morceau, il faudra patienter jusqu'au 17 janvier ! Patience, donc. En attendant, on vous laisse écouter Happiness Begins, leur dernier album.