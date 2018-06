Les infidèle, les fantasmes masculins et votre signe astro dans le Top Insolite de la semaine

Au sommaire du top Insolite cette semaine, la crème de la crème du Virgin Tonic. On commence fort avec la liste des lieux les mieux adaptés pour faire l'amour selon votre signe astologique. Oui, ça change selon votre signe ! Et on profite pour vous poser LA question qui tue : combien de temps un rapport sexuel dure t-il en moyenne ? Vous ne le savez pas ? Eh bien nous, on a la réponse. Autre sujet abordé cette semaine, l'infidélité. D'abord, on vous a donné les trois styles musicaux les plus écoutés par les infidèles avant de vous dire où les infidèles avaient le plus de chance de rencontrer quelqu'un.

Où faire l'amour selon votre signe astrologique ? On a la réponse !

Top 3 des syles musicaux les plus écoutés par les infidèles

Combien de temps dure en moyenne un rapport sexuel ?

Top 3 des fantasmes les plus prisés par les hommes !

Où les infidèles rencontrent-ils leur amant(e) ?

Et pour clore ce fameux top, il y a les fantasmes les plus prisés chez les hommes. Normalement, avec tout ça, vous devriez avoir des trucs à raconter ce week-end ou même lundi matin !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !