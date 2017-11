Les Indestructibles 2 : Premier trailer explosif pour le prochain Disney/Pixar dévoilé

Il y a déjà treize ans que Les Indestructibles débarquait dans les salles de cinéma. Déjà culte lors de sa sortie, ce dessin animé réalisé par Brad Bird fait partie des productions Pixar les plus appréciées par les fans. Et il était temps que la suite qu'on nous avait promis arrive ! C'est officiel : le deuxième volet du film Les Indestructibles sera disponible à partir de l'été 2018 en France. Vous vous souvenez de Jack-Jack, le dernier de la famille qui révélait ses pouvoirs à la fin du premier épisode ? Eh bien c'est justement lui qu'on retrouve dans la première bande-annonce officielle de Les Indestructibles 2 !

Dans Les Indestructibles 2, on devrait retrouver Mr Indestructible accompagné d'Elastigirl, Violette, Flèche, Jack-Jack et Frozone après qu'ils aient vaincu le méchant Syndrome et par la même occasion sauver leur ville. On imagine que pour Les Indestructibles 2, les spectateurs auront l'honneur de faire plus ample connaissance avec la cadet de la famille (Jack-Jack) et ses pouvoirs incontrôlables, ainsi que de nouveaux personnages (et un nouveau vilain !). Patience encore un peu, et rendez-vous à l'été 2018 au cinéma !