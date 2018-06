Les Indestructibles 2 : Découvrez un nouvel extrait avec Virgin Radio !

Votre famille préférée de super-héros débarque au cinéma le 4 juillet avec Virgin Radio ! On vous en parlait il y a quelques temps avec la super bande-annonce des Indestructibles 2 ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène dans une campagne destinée à réhabiliter les super-héros, laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack .

C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier…. L’apparition d’un nouvel ennemi amène la famille Parr et Frozone à s’unir comme jamais pour déjouer ses plans machiavéliques. Découvrez un nouvel extrait du film avec Virgin Radio !

Rendez-vous le 4 juillet pour le film Les Indestructibles 2 avec Virgin Radio !