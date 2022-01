Les Inconnus de retour en 2022 ?

Et si le trio comique qui a marqué les années 90 faisait son grand retour cette année ? C'est en tout cas ce qui semble être en train de se mettre en place. Alors qu'il était en promotion pour le film Mes Très Chers Enfants, Didier Bourdon a notamment confirmé avoir quelques projets en tête avec ses camarades, Bernard Campan et Pascal Légitimus.

"On a envie de faire quelque chose. C'est une question de timing", a ainsi expliqué Didier Bourdon. "On a chacun nos propositions en solitaire, mais moi je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire, surtout sur scène. Alors c'est vrai que ça fait peur, mais c'est dans l'air, c'est certain. J'en parlais avec Pascal il y a deux jours. J'attends l'avis de Bernard", a ainsi confié l'acteur au micro de RTL. Mais alors, pour quand ce retour serait-il prévu ? Si, pour l'heure, rien n'est encore officiel, l'acteur aurait déjà une petite idée : "Je pense qu'on pourrait prendre les anciens sketches et les revisiter. Et autour de la table, on trouverait d'autres idées. Mais on n'a plus 30 ans. On peut faire une scénographie assez originale. On se voit bientôt, le jour de mon anniversaire, à la fin du mois, le 22, le jour de mon anniversaire".

Patience, le retour des inconnus se précise et, on a hâte !