Les idées de cadeaux de Noël de dernière minute

Le problème avec les fêtes, ce que l'on procrastine toujours. Vraiment, on laisse les semaines s'écouler en se disant qu'on aura tout le temps de s'occuper des cadeaux plus tard. Et puis un matin, on se réveille et on réalise (en paniquant) qu'il ne reste que quelques jours avant le réveillon - et évidemment, il nous manque la moitié des cadeaux. On vous rassure, près d'un 1/3 des français admettent n'avoir aucun cadeau à 24 heures du lancement des festivités. La bonne nouvelle, c'est que chez Virgin Radio, on n'est pas le genre à vous laisser errer seuls et sans but dans les rayons.

Si vous avez des mélomanes dans votre entourage et que vous ne voulez absolument pas vous ruiner, sachez qu'un CD fait toujours plaisir. Et le plus beau, c'est que chez les popstars, on s'est lâché ces derniers mois : Sam Smith est revenu dans les bacs le 03 novembre dernier, Taylor Swift et Reputation ont fait une entrée remarquée ans les Top, Julien Doré a sorti une version live de & et Ed Sheeran propose même une version Deluxe de son dernier album - avec quelques titres live.

Si vous avez un peu plus de budget, une place de concert passe toujours très bien. Et clairement, avec tous les festivals qui tombent et les dates annoncées pour 2018, vous n'avez que l'embarras du choix ! Le Main Square Festival (avec Orelsan, par exemple), le Download Festival(avec les Guns N' Roses ou encore les Foo Fighters), Garorock qui accueillera Indochine et DJ Snake... on vous le répète, les pass, ça fonctionne toujours. Et encore, on ne vous parle pas des concerts de Katy Perry et de Shaka Ponk qui se préparent à l'Accor Hotels Arena.

Les amateurs de ciné ne sont pas en reste non plus ! Cette année, on vous a parlé du film Dunkerque (de Christophe Nolan) et comme l'univers est clément, le DVD est sorti juste avant les fêtes. Evidemment, on a aussi tous les coffrets possibles et imaginables - de l'intégrale Harry Potter à celle de Star Wars. Classiques, certes, mais efficace.

La figurine Eleven que tout le monde voudra

Si vous comptez dans votre entourage de vrais fans de séries, vous avez clairement l'embarras du choix. Vous avez oublié de faire un cadeau à votre cousine et vous savez qu'elle a coupé toute forme de vie sociale quand la saison 2 de Stranger Things est sortie ? Alors optez pour une figure Funko Pop - fait toujours son petit effet. Et si jamais elle ne veut pas d'Eleven, ce qui est cool, c'est qu'on trouve des figurines de TOUS les personnages de TOUTES les séries (oui, on trouve même les figurines Petit Poney, c'est pour dire). Autre grand classique, le mug. Un mug Game of Thrones ou Friends, c'est aussi facile à trouver qu'un Nosferapti dans Pokémon Go.

Croyez-le ou non, un livre fait toujours (vraiment toujours) plaisir. Alors si vous êtes en panique, filez droit vers une librairie et laissez-vous guider par votre instinct ! Si avec ça, vous n'avez rien le 24 au soir, on ne sait plus quoi faire pour vous. Mais joyeux Noël, en tout cas !