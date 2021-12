Les hommes nés sous ce signe Astro sont les plus fidèles

Lorsqu'il s'agit des relations, nombreux sont ceux qui croient en l'astrologie : compatibilité amoureuse, recherche de l'âme soeur... les planètes sont bien souvent sollicitées. Et justement, si vous êtes du genre à croire en l'alignement des planètes, sachez que Elite Daily a tranché : l'on sait désormais quel signe astrologique est considéré comme le plus fidèle.

Quel est le signe le plus fidèle ?

Selon le magazine, le taureau serait le signe le plus loyal : "Un Taureau peut ne pas vous voir régulièrement et être à vos côtés malgré tout. Leur loyauté survit aux relations à distance, et leur capacité à aimer est durable et puissante", lit-on. Et ce n'est pas tout ! Considéré comme protecteur, le Taureau peut parfois passer pour un être attiré par le matériel. "Mais ce qui le touche vraiment, ce sont les affaires de cœur."

Vous l'aurez compris, les Taureaux sont ainsi considérés comme les meilleurs partenaires !