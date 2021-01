Les habitants d'un immeuble offrent 2 ans de loyer à Rosa, le meilleur vin du monde est français, Jodie Foster et Anthony Hopkins réunis... Toutes les news du Virgin Tonic !

Avis aux amateurs de vin ! Le concours "Best Wine of the World", initié par Fine Wine Magazine et la plateforme TastingBook a élu le grand cru bordelais Meilleur vin du monde.

Les votes se sont déroulés sur la toile : ainsi plus de 190 000 professionnels et passionnés de vin venant de 115 pays différents ont voté parmi 204 675 vins différents. De quoi vous inspirer pour votre prochain dîner...!

Après les élections américaines, le Virgin Tonic a soulevé que Friends avait presque prédit l'avenir. Et s'il y a une série qui ne se trompe jamais, s'il y a un show qui tombe toujours juste, c'est bien les Simpson. Trump au pouvoir, l'ensemble violet de Kamala Harris le jour de l'investiture... la série avait presque tout bon. Et justement, on vous a préparé un petit Top 8. C'est cadeau.

Signé Jonathan Demme, Le Silence des Agneaux est de loin l'un des films les plus cultes du cinéma américain. Pour célébrer ses 30 ans, les acteurs Anthony Hopkins et Jodie Foster se sont retrouvés - le temps d'une visioconférence organisée par le média Variety. Au programme, quelques souvenirs de tournage (évidemment !). "C’est une aventure qui a bouleversé notre vie, à tous les deux", a assuré l'actrice. "Je suis sûre qu’encore aujourd’hui, tu as des gens qui viennent te voir et te demandent si tu souhaites un verre de Chianti."

La bonne nouvelle pour les inconditionnels du cinéma, c'est qu'une série centrée sur le personnage de Clarice Sterling est préparation pour CBS : l’actrice Rebecca Breeds se glissera dans le rôle de l’enquêtrice Sterling. Elle traquera de nouveaux meurtriers et prédateurs sexuels « tout en explorant son histoire personnelle.

La crise sanitaire qui sévit actuellement dans le monde a touché tous les pays sans exception et aux quatre coins du monde, des millions de personnes luttent pour se maintenir à flot. A New York, Rosa (qui travaillait en tant que femme de ménage) a perdu son emploi. Or, les habitants de l'immeuble pour lequel elle travaillait se sont mobilisés pour lui faire le plus beau des cadeaux.

"Au chômage, Rosa vivait donc chez sa sœur, tout en continuant à travailler sans salaire", pointe le média Ouest-France. Mais les habitants de l'immeuble se sont mobilisés, révoltés par la situation : tous se sont cotisés pour offrir à Rosa deux ans de loyer dans un immense appartement. « Sa vie est sur le point de changer. Voici Rosa, elle a perdu son travail à cause du coronavirus et vit depuis chez ses sœurs », peut-on lire sur Reddit - le réseau social où a été posté la vidéo.

La vidéo nous montre Rosa qui, alors qu'elle visite l'appartement, ne se doute pas qu'elle va y vivre. « Je sais que beaucoup de résidents de cet immeuble vous adorent et que vous êtes presque une célébrité ici. Je sais que cette année a été très dure pour vous et votre famille. Mais vous avez beaucoup aidé les gens dans cet immeuble et ils veulent vous le rendre », lui annonce l'agent immobilier qui lui révèle la surprise.