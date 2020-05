Les Guns N’Roses vont sortir un livre pour les enfants !

Voilà un projet auquel nous n'aurions pas forcément pensé ! Pourtant, il semblerait que le célèbre groupe de hard rock s'apprête à sortir un livre destiné aux plus jeunes. Annoncée sur les réseaux sociaux des artistes américains ce jeudi 6 mai, la nouvelle a aussitôt été reprise par les médias du monde entier. Pour le moment, on sait que ce projet a été fait en collaboration avec l'écrivain James Patterson et qu'il s'intitulera Sweet Child O'Mine, du nom de leur célèbre tube sorti en 1987 dans leur premier album Appetite for Destruction. Il devrait sortir en septembre prochain et est déjà disponible en pré-commande sur les sites spécialisés.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020

"En tant que fan de longue date de Guns N ’Roses, je suis ravi de collaborer avec le groupe pour donner vie à leur célèbre chanson." précise l'auteur à succès avant d'ajouter que ce livre "célèbrera l’amour et la musique". Selon les informations connues à ce jour, l'histoire se focalisera sur les aventures de Maya et Natalia Rose, la nièce et la fille du manager de Guns N' Roses, Fernando Lebeis, qui ont grandi en tournant avec le groupe. À noter également que le groupe de hard rock a été forcé de décaler sa tournée en Amérique du sud suite à la situation actuelle. Leur retour sur scène est attendu (normalement) pour le 8 novembre prochain à Punta Cana en République Dominicaine.