Les Grammy Awards n'utiliseront plus le mot "urbain" parmi leurs catégories !

Il y a quelques jours, The Black Music Coalition rédigeait une lettre ouverte à tous les leaders de l'industrie de la musique afin de lutter contre le racisme, dont une section qui demande expressément de remplacer la "musique urbaine" par la "musique noire". Une requête entendue par les organisateurs des Grammy Awards, la plus prestigieuse cérémonie musicale au monde, puisque ces derniers viennent d'annoncer officiellement qu'ils n'utiliseraient plus le terme "urbain" dans les intitulés de leurs catégories. Désormais, le Meilleur album urbain contemporain sera remplacé par le Meilleur album de R'n'B progressif.

C'est donc Lizzo, qui avait remporté le titre en 2020 avec son album Cuz I Love You, qui sera la dernière artiste à avoir été récompensée avec l'intitulé "urbain". "Je suis heureux d'annoncer nos derniers changements, car nous évaluons constamment notre processus d'attribution des prix et le faisons évoluer pour que les Grammy Awards soient inclusifs et reflètent l'état actuel de l'industrie de la musique." a annoncé Harvey Mason Jr, à la tête de la Recording Academy. Un immense pas en avant et un soulagement pour les personnes qui s'indignaient de l'utilisation ce terme depuis des années, parmi lesquelles Billie Eilish, Tyler the Creator et d'autres.