Les Gardiens de la Galaxie 2 : La Bande Originale "awesome mix volume 2" dévoilée

Les Gardiens de la Galaxie 2 sortiront ce mercredi 26 avril. On a déjà pu découvrir de nombreux extraits de cette suite tant attendue dont une bande-annonce explosive qui nous a donné très envie de découvrir le deuxième volet des aventures de Star Lord. Mais l'expérience Gardiens de la Galaxie ne saurait être complète sans sa partie musicale. Si le premier volet du film Marvel aussi bien marché c'est aussi grâce à sa Bande Originale. La mixtape qu'écoute Peter Quill/Star Lord dans le film intitulée "awesome mix" était inclue dans le film tout en servant de BO. Avec des titres tels que Hooked on a Feeling ( Blue Swede), I Want You Back ( The Jackson 5 ), Ain't No Mountain High Enough (Marvin Gaye & Tammi Terrel), les Gardiens de la Galaxie ont relancé la mode des bandes originales rétro et nostalgiques.

ELO - Mr. Blue Sky

Sweet - Fox on the Run

Aliotta Haynes Jeremiah– Lake Shore Drive

Fleetwood Mac – The Chain

Sam Cooke – Bring it On Home to Me

Glen Campbell – Southern Nights

George Harrison – My Sweet Lord

Looking Glass – Brandy You’re a Fine Girl

Jay and the Americans – Come a Little Bit Closer

Silver – Wham Bang Shang-A-Lang

Cheap Trick – Surrender

Cat Stevens – Father and Son

Parliament – Flashlight

The Sneepers featuring David Hasselhoff – Guardians Inferno

On était donc curieux de découvrir quelles pépites allait être à l'honneur avec le deuxième volume du Awesome Mix de Star Lord. Dès la première bande annonce on a été servi avec des images se dévoilant au son de The Chain de Fleetwood Mac ! Outre la chanson culte du groupe de Stevie Nicks, le réalisateur James Gunn a précisé que le titre Brandy You're a Fine Girl de Looking Glass jouait un rôle très important dans le film. Le rock des années 70 est par ailleurs très à l'honneur sur cette nouvelle BO avec Cheap Trick, George Harrrison, Parliament, etc. Quant à Father and Son on est pas étonné de trouver la chanson de Cat Stevens au programme alors que les Gardiens de la Galaxie 2 orchestrent une rencontre entre Peter Quill et son père que l'on croyait mort ! Rendez-vous mercredi 26 avril pour découvrir le film dans les salles françaises.