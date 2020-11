Les Frères Scott, Vampire Diaries, Grey's Anatomy... ces séries intemporelles parfaites pour le (re)confinement

On prend les mêmes et on recommence. Le Gouvernement a annoncé mercredi dernier un nouveau confinement afin de mieux lutter contre la propagation du Coronavirus. Si vous aussi, vous vous retrouvez en tête à tête avec votre télé, alors peut-être que vous ne savez plus quoi regarder. Si vous avez déjà terminé Family Business, si Emily In Paris vous a fait un week-end et si, par hasard, vous êtes en manque d'inspi, on est allé chercher parmi les séries les plus cultes. C'est cadeau.

Grey's Anatomy

16 saisons disponibles et la 17 ème en route. Clairement, il y a de quoi faire. On vous propose de replonger dans le quotidien des médecins du Seattle Grace (oui, c'était le nom, à l'époque), quand Meredith, Alex et Izzie n'étaient que des internes.

Les Frères Scott

Ah, les Frères Scott. Série définitivement culte ! Souvenez-vous de cette époque où Nathan et Lucas s'affrontaient sur le terrain de basket de Tree Hill. Une bande-originale parfaite, des drames et du sport. Que demander de plus ?

The Vampire Diaries

Stefan et Damon, les deux frères les plus mythiques de l'histoire de la télévision US. Le show s'est terminé il y a quelques années déjà et en cette période, ça ne nous ferait pas de mal de nous retrouver avec les Salvatore.

Desperate Housewives

Qu'on se le dise, Desperate Housewives est la meilleure série jamais sortie. Allez, prenez votre aller simple pour Wisteria Lane !

How I Met Your Mother

Juste pour Barney.

Sherlock

Quand Sherlock Holmes rencontre la technologie du 21 ème siècle, le cocktail est détonnant. Avec un Benedict Cumberbatch brillant et un Martin Freeman excellent, cette version de Sherlock 100% British va rythmer vos soirées d'automne.

Charmed

Parce qu'on aurait bien besoin du Pouvoir des Trois, là.

Dawson

Alors, vous étiez team Pacey ou Dawson ?

Buffy Contre Les Vampires

Quitte à rester enfermer le samedi soir, autant raviver la trilogie du samedi !

Kaamelott

En attendant la sortie du film évènemnent, on vous conseille de replonger dans les livres !

Entre Netflix, Amazon Prime, OCS et le tout récent Salto (plateforme proposée par TF1, M6 et France Télévision), il y a de quoi faire !