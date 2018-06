Les Frères Scott : Une réunion se prépare mais... pas comme vous l'imaginez !

Un épisode spécial pour Les Frères Scott, c'est quelque chose que tous les fans ont espéré. Et récemment, des photos postées sur les réseaux sociaux montrant Hilarie Burton Robert Buckley, Danneel Ackles, et Antwon Tanner ont laissé pensé que, peut-être, la série se préparait à revenir le temps d'un épisode spécial diffusé pendant les Fêtes. Evidemment, le sang des fans n'a fait qu'un tour : tous se voyaient déjà retrouver Peyton, Skills et tous les autres. Sauf que nous connaissons maintenant le fin mot de l'histoire : non, il n'y aura pas de véritable réunion. Par contre, un téléfilm se prépare pour Noël avec une bonne partie du casting.

Hilarie Burton sur le tournage Hilarie Burton sur le tournage Hilarie Burton sur le tournage

Ainsi, se tourne aux Etats-Unis un téléfilm intitulé The Christmas Contract : on y retrouvera Hilarie Burton (Jolie) qui, quittée par son petit ami (Tyler Hilton) apprend que ce dernier compte présenter sa nouvelle conquête à ses proches. Sur les conseils de sa meilleure amie (interprétée par Danneel Ackles), Jolie va établir un contrat avec Jack (joué par Robert Buckley). Jack joue le faux petit ami et en échange, Jolie lui créé un site web pour vendre son livre. Mais forcément, le contrat va vite les dépasser. Aucune date de diffusion n'a été communiquée mais normalement, on devrait retrouver The Christmas Contract à la télévision d'ici quelques mois.