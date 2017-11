Même 5 années après la fin du show, la série les Frères Scott n'est pourtant pas tombée aux oubliettes, loin de là. Le cast continue de se réunir lors de divers événements, comme par exemple pour un karaoké, mais aussi pour rencontrer leurs fans. Aussi bien US qu'Européens et surtout Français, ils sont toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agit de rencontrer le cast du show qui prend toujours plaisir à faire un petit stop par notre capitale ! Cette année, la convention Back To The Rivercourt par People Convention a accueilli James Lafferty, Shantel VanSanten, Stephen Colletti, Antwon Tanner, Paul Johansson et Craig Sheffer le temps d'un week-end fort en émotions. Comme toujours, séances photos et autographes, rencontres privées mais aussi soirée intime étaient au rendez-vous. Après plus d'un an sans avoir vu leurs fans français, le cast était bien heureux de retrouver tout ce petit monde qui l'a accueilli chaleureusement. Et comme toujours, les divers panels qui se sont déroulés lors de ce week-end ont été une mine d'or de petites informations… Souvenirs de tournages, fun facts et informations insolites, petit retour sur les panels du cast des Frères Scott !

Depuis la fin de la série et avec la nouvelle mode de faire des revivals d'anciennes séries chères à notre coeur, les fans n'attendent qu'une chose : l'annonce de celui des Frères Scott ! Bien sûr, les idées fusent déjà chez les fans. Une ultime saison avec un bond dans le temps ou encore un spin-off basé sur les enfants des héros... En tout cas, la question n'a pas manqué d'être posée et même à plusieurs reprises. James Lafferty a premièrement confirmé les rumeurs de réunion mais a dévoilé que pour le moment, ils ne travaillaient pas du tout dessus. Mais selon l'interprète de Nathan, il faudrait encore un peu de temps avant de lancer le projet, afin que celui-ci revienne au bon moment. On peut donc y croire ! Durant le panel de Stephen et Antwon, on a pu notamment apprendre que leurs personnages préférés étaient nounou Deb mais aussi Nathan, notamment pour l'interprète de Chase. Ce dernier a d'ailleurs fait des révélations sur la vie amoureuse de son personnage ! Si Chase est d'abord tombé sous le charme de Brooke, c'est ensuite sous celui de Mia mais aussi d'Alex que le barman a succombé. Et si entre les fans de One Tree Hill, il y a la team Mia VS la team Alex, c'est bien pour la chanteuse que Stephen Colletti craque et voit son personnage dans une relation beaucoup plus stable. Et ce choix... On le valide ! De plus, on a aussi découvert que la scène où Chase se retrouve seul au bar pendant Thanksgiving est une idée de Stephen Colletti !

Pendant son panel, James Lafferty a dévoilé qu'il adorait la série Royals tout comme le cast et que si le show avait besoin d'un acteur il serait partant. Mais pour le moment, même si cela est un gros challenge pour lui, il préfère être derrière la caméra ! Selon l'interprète de Nathan, l'épisode le plus émotionnel pour lui a bien entendu été le tout dernier puisque cela marquait la fin d'une époque mais aussi d'une aventure. Il a aussi dévoilé que sa scène la plus drôle à tourner à été celle où il a dû se déguiser en scout. On s'en rappelle tous ! Fact qui peut paraître surprenant, se revoir dans la peau de Nathan Scott ne le met pas toujours très à l'aise, cela est même étrange pour lui de se revoir ainsi. James a aussi dévoilé qu'actuellement il tournait avec son compère Stephen mais qu'il ne pouvait pas trop en parler pour le moment mais aussi qu'il aurait aimé jouer dans Mad Men et était même très jaloux de Paul pour ça !

Lors de son panel, Paul Johansson, alias le grand Dan Scott, a dévoilé quelques paroles touchantes. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu découvrir qu'il était très proche de Bethany Joy Lenz et pour lui, elle est sa muse et sa meilleure amie. N'est-ce pas adorable ? Son meilleur souvenir hors set est celui de l'épisode basé sur les années 40 puisqu'il a pu embrasser Joy à plusieurs reprises. Selon Paul, si Dan n'avait pas tué Keith, la série se serait très certainement arrêtée rapidement. Cet événement a donné un nouveau souffle à la série. Mais si Keith n'était pas mort, peut-être qu'il aurait finit par tuer Dan ou peut-être même Lucas ! On a aussi appris que pour lui, la mort de Dan était un cadeau de la vie à Nathan. Pour tout le cast, l'aventure One Tree Hill a été quelque chose de très important de leur carrière et si ils devaient résumer ça en un mot cela serait... "Education" pour James, "Formidable" pour Paul, "Grandir" pour Stephen mais aussi "Mortel" et "Wow" pour Craig et Antwon ! En attendant la possible annonce d'un revival des Frères Scott dans les années à venir, redécouvrez les soundtracks de séries les plus marquantes !