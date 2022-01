Les Frères Scott : Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz se retrouvent à l'écran

Véritable série culte, Les Frères Scott (ou One Tree Hill dans sa version originale) s'est achevée il y a près de dix ans, laissant les fans de la première heure orphelins. La bonne nouvelle pour tous ceux qui ont suivi Peyton, Brooke et Haley pendant de longues années, c'est que les trois actrices phares de la série nous offrent depuis quelques mois l'excellent podcast Drama Queens - une façon de revenir sur les années de succès de la série tout en partageant des secrets de tournage. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que le trio devrait bientôt se réunir à l'écran.

Alors que Sophia Bush entame cette nouvelle année avec la série Good Sam (diffusée sur la chaîne américaine CBS), cette dernière sera bientôt rejointe par Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz : les deux actrices interprèteront les rôles de Gretchen et Amy Taylor - deux soeurs qui croiseront le chemin de Sam (interprétée par Sophia Bush).

S'il faudra patienter avant d'en savoir plus, les actrices n'ont pas caché leur joie de se retrouver sur un plateau de tournage : "Maintenant vs Avant + Toujours et Pour Toujours. Les gens me demandent 'quelle est la meilleure partie de la production de Good Sam ? Mes meilleures amies vont débarquer !", a ainsi posté Sophia Bush. Et, on ne va pas se mentir, l'on ne savait pas que l'on avait besoin de retrouver ce trio culte avant d'apprendre sa réunion.